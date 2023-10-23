Кулеба выступил за множественное гражданство в Украине, но с ограничениями

В МИД считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время обращения ко Всемирному конгрессу украинцев.

"При этих условиях необходимо сохранить их связь с Родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества должно стать множественное гражданство", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что в Украине давно идет непростая дискуссия по этой теме.

"Но я твердо убежден в необходимости введения множественного гражданства. Должны руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире", - считает глава МИД.

Он выступил за открытие возможности для миллионов украинцев за границей сберечь свой украинский паспорт или получить его.

"Должны принять как свершившийся факт, что со вступлением Украины в Евросоюз паспорта Украины будут иметь такой же статус, как и паспорта соседних европейских государств", - утверждает Кулеба.

В свою очередь он подчеркнул, что политика должна воплощаться разумно.

"Постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", - подытожил министр.

Множественное гражданство в Украине

Отметим, что множественное гражданство - это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран.

Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину рассматривали возможность на законодательном уровне урегулировать вопросы множественного гражданства.

В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.

Летом прошлого года в Министерстве внутренних дел заявляли, что идея множественного гражданства в Украине на фоне войны не исчезла. И якобы был наработан ряд механизмов, по которым регулировалось бы его действие.

В МВД отмечали, что "президент придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев".

Детальнее о том, как в Украине планировали реализовать идею множественного гражданства и какие есть в этом риски - читайте в материале РБК-Украина.

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