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Зеленський: треба думати про множинне громадянство, але не зараз

Київ, Вівторок 19 грудня 2023 20:30
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Зеленський: треба думати про множинне громадянство, але не зараз Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні слід розглядати питання множинного громадянства. У таких пропозиціях немає нічого поганого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що Україна має захищати всіх своїх громадян, у тому числі й тих, хто за кордоном.

На його думку, більшість українців повернеться на Батьківщину після посилення протиповітряної оборони. Також на це впливатиме зменшення підтримки європейських країн. Вони продовжать допомогу тим, кому дуже складно, але для тих, хто працевлаштований, її буде менше.

"Напевно, треба думати про множинне громадянство, не впевнений, що зараз. Відповідний закон є і в країнах ЄС, а ми в найближчому майбутньому там будемо. Я не бачу поганого в таких пропозиціях. Про множинне громадянство я говорив ще до початку повномасштабної війни", - заявив Зеленський.

Множинне громадянство

Нагадаємо, ще 2021 року Зеленський вніс до Ради законопроекти, якими пропонується узаконити подвійне громадянство. Ці ініціативи так і не підтримали.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що він підтримує запровадження множинного громадянства в нашій країні.

За його словами, у цьому питанні також потрібно передбачити винятки.

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