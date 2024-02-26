Зеленский о Трампе: если он поддержит Путина, то будет против американцев

Если Дональд Трамп снова сможет стать президентом США и решит поддержать Россию во главе с диктатором Владимиром Путиным, то выступит "против американцев".

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

По словам Зеленского, он не понимает, как Трамп может быть на стороне Путина в то время, как война России в Украине достигает решающего момента.

"Это невероятно", – сказал он.

Зеленский сказал, что считает, что Трамп - также утверждавший, что в случае избрания закончит конфликт за один день - не понимает целей Путина.

"Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина. Я знаю, что он встречался с ним... но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда... Я лучше понимаю", - сказал он. Зеленский.

По мнению Зеленского, Трамп не понимает того факта, что Путин никогда не остановится.

Миротворческие инициативы Трампа

В марте 2023 года Дональд Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года.

При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Недавно Трамп заявил, что в случае повторного избрания президентом США будет добиваться переговоров Украины с Россией.

Также Трамп угрожал, что в случае своего переизбрания не будет защищать союзников по НАТО, которые "не платят по счетам".

Он также добавил, что наоборот поощряет Россию нападать на такие государства.

Следует отметить, что 31 страна НАТО взяла на себя обязательство тратить на оборону 2% от своего ВВП, но не все сделали это индивидуально.

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