Зеленский, Трамп, принц Уэльский и не только: кого ждут на похороны Папы Римского

В субботу, 26 апреля, состоятся похороны Папы Римского Франциска. Церемонию прощания с понтификом посетят главы стран и правительств. В частности, в Ватикан планируют приехать президенты США, Украины, Франции, премьер Британии.
Подробнее о том, кто из мировых лидеров будет присутствовать на похоронах Папы, – в материале РБК-Украина.
Главное:
Похороны Папы Римского Франциска назначены на субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (в 11:00 по Киеву).
Прощальная литургия состоится на площади Святого Петра в Ватикане, после чего гроб с телом понтифика перенесут в базилику Санта Мария Маджоре для погребения, как завещал умерший.
Ожидается, что церемонию похорон Папы Франциска на площади Святого Петра посетят сотни тысяч человек, в том числе политики, католические официальные лица и скорбящие со всего мира.
О намерении попрощаться с главой Святого престола заявили десятки руководителей стран, правительств, а также представители королевских семей.
Дональд Трамп
Президент США одним из первых заявил, что планирует присутствовать на похоронах Папы. Для него это первая зарубежная поездка в должности. Трамп объявил на своей платформе Truth Social, что он и первая леди примут участие в прощальной церемонии в Ватикане.
"Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ожидаем быть там!", – написал глава Белого дома.
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Ватикан, когда стало известно о дате погребения Папы. Лидер Украины будет присутствовать на церемонии вместе с супругой Еленой Зеленской.
На фоне информации о том, что на похороны понтифика приедет Дональд Трамп, журналисты поинтересовались у Владимира Зеленского, пообщаются ли они в Ватикане. Президент Украины ответил, что готов к диалогу с лидером США, однако не подтвердил и не опроверг возможность встречи.
"Да, хотел бы, готов. Мы всегда готовы с партнерами из США встречаться", – без подробностей сказал Зеленский.
Следует отметить, что это может быть первая встреча президентов Украины и США после их ссоры в Овальном кабинете в конце февраля.
Принц Уэльский Уильям
Принц Уильям будет присутствовать на похоронах от имени своего отца, короля Чарльза III, согласно недавней традиции.
Так, нынешний монарх Соединенного Королевства, будучи в свое время принцем Уэльским, присутствовал на похоронах папы Иоанна Павла II в 2005 году от имени королевы Елизаветы II.
О намерении посетить церемонию похорон также сообщили:
Российский лидер Владимир Путин не планирует поездки на похороны Папы Римского Франциска, как сообщил его спикер Дмитрий Песков.
В то же время стало известно, что Путин написал послание кардиналу Кевину Фарреллу, который является временным главой Католической церкви.
"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Франциска. В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской Православной и Римско-Католической Церквами, а также конструктивному сотрудничеству между Россией и Святым Престолом", – говорится в письме.
Россию на церемонии похорон будет представлять министр культуры Ольга Любимова.
Утром 21 апреля стало известно, что Папа Римский скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта Марта.
Он был 266-м главой Католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.
Позже Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. У Франциска произошел инсульт, после которого он впал в кому и умер. До этого понтифик перенес болезнь легких и более месяца находился в больнице.
В завещании Папа Франциск выразил желание, чтобы его похороны были менее помпезными, чем традиционные церемонии, и больше напоминали прощание с обычным христианином.
Понтифик также отказался от торжественной процедуры запечатывания гроба и традиционного вложения в нее памятных монет и краткой хроники его понтификата.
Вместо этого он избрал простой деревянный гроб с цинковым покрытием и распорядился похоронить его не в соборе святого Петра, а в римской базилике Санта Мария Маджоре.
При подготовке использовались: публикации Sky News, BBC, Vatican News, CNN, заявления лидеров стран и правительств.
Подробнее о похоронах Папы Римского можно узнать в отдельном материале.
Также отметим, что понтифик Франциск осуждал войну в Украине, призывая к миру, состраданию и поддержке пострадавших. Об этом читайте в материале: "Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления".