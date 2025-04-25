Зеленский, Трамп, принц Уэльский и не только: кого ждут на похороны Папы Римского

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Где и когда состоится церемония похорон Папы?

Кто приедет в Ватикан на похороны понтифика?

Возможна ли встреча Трампа и Зеленского в Ватикане?

Будут ли на похоронах Папы представители России?

Что известно о похоронах Папы Римского

Похороны Папы Римского Франциска назначены на субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (в 11:00 по Киеву).

Прощальная литургия состоится на площади Святого Петра в Ватикане, после чего гроб с телом понтифика перенесут в базилику Санта Мария Маджоре для погребения, как завещал умерший.

Фото: Папу Римского похоронят 26 апреля (vaticannews.va)

Ожидается, что церемонию похорон Папы Франциска на площади Святого Петра посетят сотни тысяч человек, в том числе политики, католические официальные лица и скорбящие со всего мира.

Мировые лидеры на похоронах понтифика: список

О намерении попрощаться с главой Святого престола заявили десятки руководителей стран, правительств, а также представители королевских семей.

Дональд Трамп

Президент США одним из первых заявил, что планирует присутствовать на похоронах Папы. Для него это первая зарубежная поездка в должности. Трамп объявил на своей платформе Truth Social, что он и первая леди примут участие в прощальной церемонии в Ватикане.

"Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ожидаем быть там!", – написал глава Белого дома.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Ватикан, когда стало известно о дате погребения Папы. Лидер Украины будет присутствовать на церемонии вместе с супругой Еленой Зеленской.

Фото: президент Украины несколько раз встречался с покойным Папой (president.gov.ua)

На фоне информации о том, что на похороны понтифика приедет Дональд Трамп, журналисты поинтересовались у Владимира Зеленского, пообщаются ли они в Ватикане. Президент Украины ответил, что готов к диалогу с лидером США, однако не подтвердил и не опроверг возможность встречи.

"Да, хотел бы, готов. Мы всегда готовы с партнерами из США встречаться", – без подробностей сказал Зеленский.

Следует отметить, что это может быть первая встреча президентов Украины и США после их ссоры в Овальном кабинете в конце февраля.

Принц Уэльский Уильям

Принц Уильям будет присутствовать на похоронах от имени своего отца, короля Чарльза III, согласно недавней традиции.

Так, нынешний монарх Соединенного Королевства, будучи в свое время принцем Уэльским, присутствовал на похоронах папы Иоанна Павла II в 2005 году от имени королевы Елизаветы II.

О намерении посетить церемонию похорон также сообщили:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц

и канцлер Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта

Президент Аргентины Хавьер Милей

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Польши Анджей Дуда

Испанский король Фелипе VI и королева Летиция

Король Бельгии Филипп I и королева Матильда , а также премьер-министр Барт де Вевер

, а также премьер-министр Президент Венгрии Тамаш Шуек

Президент Италии Серджо Маттарелла с премьер-министром Джорджей Мэлони

с премьер-министром Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

Кто из РФ приедет на похороны Папы

Российский лидер Владимир Путин не планирует поездки на похороны Папы Римского Франциска, как сообщил его спикер Дмитрий Песков.

В то же время стало известно, что Путин написал послание кардиналу Кевину Фарреллу, который является временным главой Католической церкви.

"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Франциска. В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской Православной и Римско-Католической Церквами, а также конструктивному сотрудничеству между Россией и Святым Престолом", – говорится в письме.

Россию на церемонии похорон будет представлять министр культуры Ольга Любимова.

Смерть Папы Римского

Утром 21 апреля стало известно, что Папа Римский скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта Марта.

Он был 266-м главой Католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.

Позже Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. У Франциска произошел инсульт, после которого он впал в кому и умер. До этого понтифик перенес болезнь легких и более месяца находился в больнице.

В завещании Папа Франциск выразил желание, чтобы его похороны были менее помпезными, чем традиционные церемонии, и больше напоминали прощание с обычным христианином.

Понтифик также отказался от торжественной процедуры запечатывания гроба и традиционного вложения в нее памятных монет и краткой хроники его понтификата.

Вместо этого он избрал простой деревянный гроб с цинковым покрытием и распорядился похоронить его не в соборе святого Петра, а в римской базилике Санта Мария Маджоре.

При подготовке использовались: публикации Sky News, BBC, Vatican News, CNN, заявления лидеров стран и правительств.