Зеленский о Tomahawk: производители с радостью продадут их Украине, все зависит от Трампа

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга .

"Как я и говорил, мы работаем над этим вопросом с партнерами - прежде всего с США, с Белым домом и президентом. Отдельно работаем с производителями", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что решение о поставках ракет Tomahawk - это отдельное давление на Россию, поэтому оно важно для Украины.

"Президент Трамп не сказал "нет", и различные институты давали нам позитивные сигналы относительно этого решения. Безусловно, окончательное решение - за президентом США", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что американские производители готовы оперативно отреагировать на одобрение поставок.

"Мы проговаривали с производителями. В случае положительного сигнала от президента Трампа они с радостью передадут или продадут соответствующие системы", - отметил он.

По словам президента, во время переговоров с американской стороной также обсуждался вопрос поставки других дальнобойных систем.

"Нас интересует комплект различных решений. Для нас это сдерживающий пакет против российской агрессии и правильный ответ на удары по нашей гражданской инфраструктуре, прежде всего энергетике. Мы работаем над этим вопросом, и что шансы, что нам передадут (такие системы - ред.), точно есть", - добавил глава государства.