Зеленський і Тимошенко лідирують у президентському рейтингу

У Зеленського 19,5% голосів, у Тимошенко - 13,9%

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко лидируют на выборах президента 2019. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в конце февраля социологического исследования, которое обнародовал 4 марта Институт анализа и прогнозирования.

Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 19,5% украинцев (25,2% среди тех, кто определился и примет участие в выборах). У Юлии Тимошенко - 13,9% (17,9% среди тех, кто определился и будет голосовать).

Действующий президент Петр Порошенко отстает от лидеров электоральных симпатий, имея 11,9%. Вплотную к нему идет Юрий Бойко с результатом 10,7% (15,4% и 13,8% соответственно среди тех, кто определился и будет голосовать).

Общенациональный опрос провел Институт анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба. Опрос проведен с 18 по 27 февраля 2019 года во всех областях Украины (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым).

Всего опрошено 2022 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту проживания респондента „с глазу на глаз”. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как писало РБК-Украина, согласно данным социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы в Украине проходили в конце февраля, наибольшие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.