Зеленський про тероборону: у питанні нацбезпеки немає місця для політики

Президент України Володимир Зеленський вважає важливим питання територіальної оборони. За його словами, є речі, які повинні втілювати в життя виключно професіонали, у цьому випадку - військові.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву президента під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

За його словами, дуже важливий і актуальний момент - це національний спротив та територіальна оборона. Їхня організація проходить під егідою та безпосереднім керівництвом ЗСУ.

"Всі, особливо окремі керівники на місцях, мають чітко усвідомити: є речі, які повинні втілювати в життя виключно професіонали, виключно військові. Допомагати їм - це добре, але інколи не заважати їм - це набагато краще", - заявив Зеленський.