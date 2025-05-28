Зеленский срочно возвращается из Германии? Что говорит источник РБК-Украина

Зеленский в Германии

Заметим, что ранее сегодня президент Зеленский приземлился в Берлине. На сегодня у президента в частности была запланирована встреча с канцлером Фридрихом Мерцем.

Заметим, что на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Германия предоставит существенную часть средств для финансирования Starlink в Украине.

В то же время он отметил, что будет подписано заявление о намерении о приобретении дальнобойных систем украинского производства.

Наступление на Сумщину

Еще в конце марта ряд западных СМИ писали о том, что российские войска готовятся к новому военному наступлению на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь сообщал, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Отметим, что ранее сегодня председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко оценил, есть ли на сегодня угроза для Сум.

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