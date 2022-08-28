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Зеленський про таємну нараду щодо фронту: окупанти відчують її результати

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Київ, Неділя 28 серпня 2022 21:52
Зеленський про таємну нараду щодо фронту: окупанти відчують її результати Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські військові обов'язково відчують наслідки секретного засідання в подальших діях Захисників України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Глава держави зазначив, що на нараді були присутні представники сектору оборони та безпеки. Були представники Збройних сил України, розвідки, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, інших структур і напрямів захисту України.

"Всі питання, які ми розглядали, важливі, але закриті. Розглядати їх я не можу. Але окупанти відчують їх наслідки в подальших діях наших захисників", - підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський у таємному режимі провів нараду з представниками силових відомств. Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби української армії.

Також Володимир Зеленський заявив, що українські військові на фронті роблять все можливе, щоб знизити потенціал росіян.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запропонував провести саміт майбутнього під егідою ООН в 2023 році в Києві.

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