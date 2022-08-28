Зеленський про таємну нараду щодо фронту: окупанти відчують її результати

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Всі питання, які ми розглядали, важливі, але закриті. Розглядати їх я не можу. Але окупанти відчують їх наслідки в подальших діях наших захисників", - підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що на нараді були присутні представники сектору оборони та безпеки. Були представники Збройних сил України, розвідки, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, інших структур і напрямів захисту України.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський у таємному режимі провів нараду з представниками силових відомств. Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби української армії.

Також Володимир Зеленський заявив, що українські військові на фронті роблять все можливе, щоб знизити потенціал росіян.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запропонував провести саміт майбутнього під егідою ООН в 2023 році в Києві.

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