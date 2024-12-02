Зеленский о Taurus для Украины: работаем над общими взглядами с Шольцем

Украина работает над тем, чтобы изменить мнение канцлера Германии Олафа Шольца о поставках дальнобойных ракет Taurus. Украинские защитники могли бы уничтожать больше российских военных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с Олафом Шольцем.
По словам главы украинского государства, на сегодняшних переговорах с Шольцем обсуждался вопрос дальнейшего усиления украинской противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Украина благодарна за немецкие системы IRIS-T.
Зеленский уточнил, что Украине не хватает систем для защиты 20 "специальных объектов" из-за плотных российских ракетных ударов.
Также, как добавил президент, на встрече с канцлером поднимался вопрос поставок дальнобойных ракет Taurus.
"У нас есть с Олафом общие взгляды на некоторые вопросы, но есть и разные взгляды. Мы работаем постоянно над тем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего", - подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что Украина работала над позицией Германии, Франции, Британии и США в контексте поставок дальнобойного оружия и его применения.
При этом, по его словам, украинские воины могли бы использовать Taurus, чтобы уничтожать еще больше военных целей РФ.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц не меняет своей позиции насчет передачи Украине ракет Taurus. Глава правительства выступает против такой помощи, поскольку это якобы может привести к эскалации.
Вчера, 1 декабря, он в очередной раз отверг поставки ракет украинским защитникам. Шольц полагает, что передача Taurus стала бы "игрой в “русскую рулетку" с безопасностью Германии".
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