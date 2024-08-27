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Зеленский: Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве

Вторник 27 августа 2024 16:15
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Зеленский: Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров вместе с нынешним главой СБУ Василием Малюком убивал чеченцев в Киеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Олег Татаров вместе Василием Малюком убивали чеченцев в Киеве, пока вы здесь не были. Маловато? Выгнать его, чтобы его убили россияне?" – ответил Зеленский на вопрос об эффективности работы Офиса президента.

Он также напомнил, что ранее уже говорил журналистам о Татарове, в частности, об информации, которую знают "и Соединенные Штаты Америки и все".

Кто такой Олег Татаров

Олег Татаров – заместитель руководителя Офиса президента Украины с 5 августа 2020 года. До 2014 года он являлся заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. Во время революции достоинства он проводил брифинги от имени МВД, в частности, говорил о нападениях работников тогдашней милиции на протестующих. Виктор Янукович его награждал как "заслуженный юрист Украины".

Татаров отрицает исполнение преступных приказов и заявляет, что действовал в то время как офицер.

После люстрации он возглавлял юридический департамент "Укрстроя" и занимался адвокатской практикой, в том числе представлял интересы Андрея Портнова и Вадима Новинского.

В декабре 2020 года Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции в период его работы на топ-должности в строительной компании "УкрСтрой". Якобы через него могли передавать взятки.

Татарова назначили в офис президента осенью 2020 года, он отвечает за правоохранительное направление. Его назначение спровоцировало скандал, поскольку до 2014 года он являлся заместителем начальника Главного следственного управления МВД и неоднозначно высказывался об участниках Майдана.

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