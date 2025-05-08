Зеленский и Трамп проводят разговор, - Никифоров

Соглашение между США и Украиной

В начале месяца Украина и США подписали соглашение об экономическом партнерстве, также известное как соглашение о недрах. Это соглашение предусматривает создание инвестиционного Фонда восстановления, который будет наполовину украинским и американским.

А уже сегодня, 8 мая, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США. В Раде подробнее объяснили, что это означает и что будет дальше. Узнать об этом, можно и материале РБК-Украина.

Подробнее о соглашении и работе Фонда - читайте в интервью РБК-Украина с первым вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко и переговорной группой, которая работала над соглашением.

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