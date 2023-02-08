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Зеленский и Сунак посетили украинских военных, учащихся в Британии (фото)

Новина українською →
Великобритания, Среда 08 февраля 2023 19:59
Зеленский и Сунак посетили украинских военных, учащихся в Британии (фото) Фото: Зеленский и Сунак посетили украинских военных, учащихся в Британии (twitter.com/Abbeth)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Великобританию посетил проходящих там учения украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В среду, 8 февраля, Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком посетил украинских военных. Они учатся управлять бронированной самоходной артиллерийской гаубицей AS90.

В ходе визита Зеленский пообщался с военными и поблагодарил Сунака за поддержку Украины.

AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская гаубица, которая имеет дальность действия 15 миль. Она также обладает высокой маневренностью и может выпустить три снаряда менее чем за 10 секунд. Ее броня достаточно крепка, чтобы защитить экипаж из пяти человек от бронебойных снарядов.

Фото: Зеленский и Сунак посетили украинских военных, учащихся в Британии (theguardian.com)

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Британии Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители страна может потенциально предоставить Украине.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Британии призвал передать Украине боевые самолеты.

К тому же, бывший премьер Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.

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Владимир Зеленский военные Вооруженные силы Украины Риши Сунак
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