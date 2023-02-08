Зеленский и Сунак посетили украинских военных, учащихся в Британии (фото)

Фото: Зеленский и Сунак посетили украинских военных, учащихся в Британии (twitter.com/Abbeth)

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Великобританию посетил проходящих там учения украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.