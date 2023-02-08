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Зеленський та Сунак відвідали українських військових, котрі навчаються у Британії (фото)

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Велика Британія, Середа 08 лютого 2023 19:59
Зеленський та Сунак відвідали українських військових, котрі навчаються у Британії (фото) Фото: Зеленський та Сунак відвідали українських військових, котрі навчаються у Британії (twitter.com/Abbeth)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки до Великої Британії відвідав україниських військових, котрі проходять там навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

У середу, 8 лютого, Зеленський разом з прем'єр-міністром Великої Британіх Ріші Сунаком відвідав українських військових. Вони навчаються керувати броньованою самохідною артилерійською гаубицею AS90.

У ході візиту Зеленський поспілкувався з військовими та подякував Сунаку за підтримку України.

AS90 - це броньована самохідна артилерійська гаубиця, яка має дальність дії 15 миль. Вона також має високу маневреність і може випустити три снаряди менше ніж за 10 секунд. Її броня досить міцна, щоб захистити екіпаж з п’яти осіб від бронебійних снарядів.

Фото: Зеленський та Сунак відвідали українських військових, котрі навчаються у Британії (theguardian.com)

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу вивчити, які винищувачі країна може потенційно надати Україні.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Британії закликав передати Україні бойові літаки.

До того ж, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон закликав Лондон надати Україні винищувачі та танки.

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Володимир Зеленський військові Збройні сили України Ріші Сунак
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