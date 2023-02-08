Зеленський та Сунак відвідали українських військових, котрі навчаються у Британії (фото)

Фото: Зеленський та Сунак відвідали українських військових, котрі навчаються у Британії (twitter.com/Abbeth)

Президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки до Великої Британії відвідав україниських військових, котрі проходять там навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.