Чехия подписала декларацию о перспективе вступления Украины в НАТО

Как отмечают в ведомстве, документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках курса нашего государства стать членом НАТО.

"С подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения украинским государством членства в НАТО как только позволят условия", - детализируют в ОП.

Также в декларации отдельно зафиксировано намерение Чехии продолжать всестороннюю помощь Украине.

По словам Зеленского, это - первый документ, который подписывает наша страна с целью ускорения евроатлантической интеграции.

"Мы зафиксировали эту декларацию, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только разрешат условия", - заявил президент.

Отметим, что похожий процесс подписания деклараций происходил перед тем, как Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. При помощи таких нормативно-правовых актов страны ЕС подтверждали свою приверженность европейской интеграции нашей страны. Тогда в этом процессе активно участвовал Зеленский.