RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский и Макрон вместе полетят на саммит ЕС в Брюссель

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон вместе полетят в Брюссель на саммит лидеров стран Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

В Елисейском дворце отмечают, что Зеленский и Макрон вылетят на саммит около 8:30 (в 9:30 по киевскому времени) с авиабазы Виллакублей вблизи Парижа.

Планируется, что президенты прибудут в Брюссель в 10:00 (в 11:00 по Киеву).

Отмечается, что Зеленского сегодня примут в Брюсселе в качестве почетного гостя. Европейское турне президента Украины стало второй поездкой Зеленского за границу с начала полномасштабной войны.

Напомним, по данным СМИ, президент Украины сегодня в Брюсселе будет призывать лидеров Евросоюза увеличить и ускорить поставки оружия, в том числе танков. Отдельной темой будут истребители и дальнобойные ракеты, а также новые санкции против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронБрюссельСаммит ЕС