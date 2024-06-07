Зеленский и Макрон подписали соглашения о финансировании критической инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон в пятницу, 7 июня, подписали соглашения о финансовой помощи для восстановления украинской критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эммануэля Макрона во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Как рассказал Макрон, украинская и французская делегации провели переговоры по восстановлению Украины и решили, что "будут созданы новые инструменты, чтобы сопровождать этот процесс".
"Подписано соглашение о фонде 200 млн евро, предназначенных для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру Украины для восстановления. Также мы решили, что 60 млн евро из этого фонда будут посвящены энергетическому сектору и его приоритетам", - сказал президент Франции.
По его словам, Париж расширяет мандат Французского агентства по развитию для поддержки проектов в Украине на местном уровне.
Также Франция отправит 20 технических экспертов в различные ключевые министерства Украины для оказания технической помощи.
Франция с начала 2024 года передала Украине военную помощь, стоимость которой оценивается в 420 млн евро.
Напомним, ранее издание LeMonde сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут два соглашения по выделению Парижем 650 миллионов евро в виде ссуд и пожертвований для Киева с целью поддержки местных органов власти и критической инфраструктуры, в том числе энергетической.
Кроме того, Макрон заявил, что Украина получит от Франции боевые самолеты Mirage 2000 в рамках военной помощи. Также будет предусмотрена программа подготовки пилотов.
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