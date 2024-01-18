ua en ru
Чт, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский и Макрон договорились о подготовке будущего визита президента Франции

Четверг 18 января 2024 15:03
UA EN RU
Зеленский и Макрон договорились о подготовке будущего визита президента Франции Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Эммануэль Макрон, лидер Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили "Артиллерийскую коалицию" и договорились о подготовке предстоящего визита французского коллеги в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

О чем говорили:

  • президент поблагодарил Макрона за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция". В том же числе и за объявление обязательства Франции изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" и боеприпасы к ним;
  • обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины и приоритеты относительно следующей военной помощи Парижа. Сейчас важно и в дальнейшем усиливать противовоздушную оборону Украины;
  • Зеленский приветствовал активное содействие французскому бизнесу, который инвестирует и готов увеличивать инвестиции в Украину, несмотря на войну;
  • президент Украины рассказал Макрону о начале подготовки Глобального саммита мира. Подчеркнул важность привлечь как можно больше стран к участию.

"Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - добавил Зеленский.

Добавим, что вчера, 17 января, президент Франции заявил о намерении в феврале посетить Украину с официальным визитом. В частности во время визита ожидается подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между странами.

"Артиллерийская коалиция"

В декабре 2023 года Министерство обороны Украины анонсировало запуск коалиции по артиллерии для усиления украинской армии. Тогда в ведомстве отмечали, что коалиция начнет работу в январе, а запуск состоится в Париже.

Ожидалось, что министр обороны Рустем Умеров сегодня, 18 января, посетит Францию, где состоится запуск "Артиллерийской коалиции", однако, он был вынужден отменить поездку. В то же время будет присутствовать на мероприятии в онлайн режиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Офис президента Война в Украине
NEWS
Удары по Чугуеву, Херсону и не только. Последствия массированной атаки РФ по Украине
Удары по Чугуеву, Херсону и не только. Последствия массированной атаки РФ по Украине
DAILY
Почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен