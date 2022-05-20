Зеленський про суд проти РФ: 42 країни хочуть приєднатися до позову України

У справі України проти Росії, яка розглядається в Міжнародному суді ООН, вже 42 країни стали на бік України. І оголосили про намір приєднатися до позову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Володимира Зеленського.
"42 держави прийняли сторону України у справі проти РФ в Міжнародному суді ООН і оголосили про намір приєднатися до нашого позову. Я вдячний партнерам, які обрали правильну сторону історії. Це сторона правди, міжнародного права і справедливості", - зазначив він.
За його словами, спільними зусиллями Росію можна буде притягнути до відповідальності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний кримінальний суд направив в Україну найбільшу у своїй історії групу слідчих, яка займається збором доказів російських військових злочинів.
Також стало відомо, що адвокати, які раніше захищали інтереси Росії в Міжнародному суді ООН, відмовилися від подальшої співпраці з Москвою. Причина - своїм вторгненням в Україну вона розтоптала принципи міжнародного права.
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