Зеленський про суд проти РФ: 42 країни хочуть приєднатися до позову України

У справі України проти Росії, яка розглядається в Міжнародному суді ООН, вже 42 країни стали на бік України. І оголосили про намір приєднатися до позову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Володимира Зеленського.

"42 держави прийняли сторону України у справі проти РФ в Міжнародному суді ООН і оголосили про намір приєднатися до нашого позову. Я вдячний партнерам, які обрали правильну сторону історії. Це сторона правди, міжнародного права і справедливості", - зазначив він.

За його словами, спільними зусиллями Росію можна буде притягнути до відповідальності.