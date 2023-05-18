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Без Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям, - Зеленский

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Четверг 18 мая 2023 16:04
Без Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что без Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям и праву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства по поводу Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Сейчас все больше и больше лидеров осознают, что без возвращения Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям и полной силы международному праву", - заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что когда украинские военные дойдут до Крыма, то российскому диктатору Владимиру Путину придется искать выход, чтобы жить в мире.

При этом Зеленский заявлял, что решение о проведении референдума на территории Крыма после деоккупации полуострова будет принимать народ Украины.

В то же время Зеленский не исключал, что в скором времени будут совершены первые важные шаги в рамках контрнаступления ВСУ.

Ранее по словам постоянной представительницы президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, власти готовят план первоочередных мероприятий, которые будут проходить в деоккупированном полуострове.

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