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Зеленский создал ряд новых военных администраций в Харьковской и Запорожской областях

Новина українською →
Киев, Вторник 04 октября 2022 22:33
Зеленский создал ряд новых военных администраций в Харьковской и Запорожской областях Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский создал 13 новых военных администраций в Харьковской области и еще две - в Запорожской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.

Согласно документам, в Изюмском районе Харьковской области были созданы такие военные администрации:

  • Балаклейская городская военная администрация;
  • Боровская поселковая военная администрация;
  • Изюмская городская военная администрация;
  • Оскольская сельская военная администрация;

В Купянском районе:

  • Великобурлукская поселковая военная администрация;

В Харьковском районе:

  • Ольховская сельская военная администрация;
  • Дергачевская городская военная администрация;
  • Липецкая сельская военная администрация;
  • Роганская поселковая военная администрация;
  • Циркуновская сельская военная администрация;

В Богодуховском районе:

  • Золочевская поселковая военная администрация;

В Чугуевском районе:

  • Малиновская поселковая военная администрация;
  • Чугуевская городская военная администрация.

При этом в Мелитопольском районе Запорожской области были созданы:

  • Новенская сельская военная администрация;
  • Семеновская сельская военная администрация.

Напомним, в понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.

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Владимир Зеленский харков Запорожская область
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