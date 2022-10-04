Зеленский создал ряд новых военных администраций в Харьковской и Запорожской областях
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский создал 13 новых военных администраций в Харьковской области и еще две - в Запорожской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.
Согласно документам, в Изюмском районе Харьковской области были созданы такие военные администрации:
- Балаклейская городская военная администрация;
- Боровская поселковая военная администрация;
- Изюмская городская военная администрация;
- Оскольская сельская военная администрация;
В Купянском районе:
- Великобурлукская поселковая военная администрация;
В Харьковском районе:
- Ольховская сельская военная администрация;
- Дергачевская городская военная администрация;
- Липецкая сельская военная администрация;
- Роганская поселковая военная администрация;
- Циркуновская сельская военная администрация;
В Богодуховском районе:
- Золочевская поселковая военная администрация;
В Чугуевском районе:
- Малиновская поселковая военная администрация;
- Чугуевская городская военная администрация.
При этом в Мелитопольском районе Запорожской области были созданы:
- Новенская сельская военная администрация;
- Семеновская сельская военная администрация.
Напомним, в понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.