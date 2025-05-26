Зеленский на Ставке дал важные поручения по дронам и украинской баллистике: детали

По его словам, во время Ставки он заслушал доклады о ситуации на фронте. В частности, о российских намерениях и возможностях российских войск. А также возможности Украины давить на Россию и сбивать ее планы.

"Видим из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что Путин и его окружение не планируют завершать войну - нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и рассматривают серьезно дипломатию", - заявил Зеленский.

Об этом свидетельствуют и российские удары, которые каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными. Ведь за последние дни Россия выпустила против Украины более 900 ударных дронов, баллистику и крылатые ракеты.

Также сегодня на Ставке были разобраны последствия российских ударов, их тактика применения дронов и ответы Украины.

"Поручил значительно увеличить наше производство дронов-перехватчиков, и мы будем привлекать для этого больше финансирования от наших партнеров. Готовим соответствующие новости. Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы - для быстрого производства ракет", - сказал Зеленский.