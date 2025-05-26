Зеленский на Ставке дал важные поручения по дронам и украинской баллистике: детали

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он поручил увеличить производство дронов-перехватчиков в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
По его словам, во время Ставки он заслушал доклады о ситуации на фронте. В частности, о российских намерениях и возможностях российских войск. А также возможности Украины давить на Россию и сбивать ее планы.
"Видим из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что Путин и его окружение не планируют завершать войну - нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и рассматривают серьезно дипломатию", - заявил Зеленский.
Об этом свидетельствуют и российские удары, которые каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными. Ведь за последние дни Россия выпустила против Украины более 900 ударных дронов, баллистику и крылатые ракеты.
Также сегодня на Ставке были разобраны последствия российских ударов, их тактика применения дронов и ответы Украины.
"Поручил значительно увеличить наше производство дронов-перехватчиков, и мы будем привлекать для этого больше финансирования от наших партнеров. Готовим соответствующие новости. Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы - для быстрого производства ракет", - сказал Зеленский.
Последние три ночи были не легкими для украинцев и Воздушных сил, ведь российская армия наносила массированные комбинированные удары по территории Украины.
В частности, в ночь на 24 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов.
Также в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.
А в ночь на 26 мая Россия запустила по территории Украины рекордное количество ударных дронов и крылатые ракеты.
Было применено:
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