Зеленський про статус кандидата: ми не третя країна, ми майбутній член ЄС

"Офіційно визнано: Україна - не місток, не подушка між Заходом і РФ, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна - це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС", - заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що статус кандидата - "це заручини і серйозний крок у взаєминах України та ЄС".

"Це не просто дружба і симпатія, а твердий і офіційний намір стати в майбутньому одним цілим. У найближчому майбутньому", - зазначив Зеленський.

Він звернув увагу, що Україна зможе залучатися до роботи окремих органів та нових програм ЄС, доступ до яких обмежена для третіх країн.

"Сьогодні ми позбулися цього принизливого визначення. Україна ніколи не була такою за сутністю, але офіційна термінологія називала нас саме так. Ми позбулися цього. Ми не третя країна, не десята, не сота, ми майбутній член ЄС", - підсумував Зеленський.