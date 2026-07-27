Зеленский станет первым иностранным гостем Бернема, ожидается соглашение о дронах

Где состоится встреча

Лидеры должны встретиться на военно-морской базе, где им расскажут о работе учебных программ под руководством Британии, укрепляющих украинскую армию и дающих реальные результаты на поле боя.

"Британия стоит с Украиной плечом к плечу, и наша поддержка остается непреклонной. Россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не достигнем длительного и справедливого мира для Украины", - заявил Бернем.

Какое соглашение планируют подписать

По данным The Telegraph, во время визита Бернем должен подписать с Зеленским соглашение, которое позволит Украине наладить массовое производство британских устройств Stone Cloak - глушителей сигнала.

Эти устройства устанавливают на ударные дроны, чтобы мешать работе российской ПВО и усложнять их обнаружение. Британия передаст Украине права интеллектуальной собственности на технологию, продолжая при этом собственную поддержку, а обе страны будут использовать данные с поля боя для усовершенствования будущего оружия.

С кем еще встретятся лидеры

Во время визита Бернем и Зеленский встретятся с более чем 200 украинскими военными и моряками, которые последние три недели провели в Британии, участвуя в учениях Sea Breeze – по морской безопасности и противоминной подготовке для будущих миссий в Черном море.