Зеленский станет первым иностранным гостем Бернема, ожидается соглашение о дронах

Новый премьер-министр Британии Энди Бернем примет президента Владимира Зеленского как своего первого иностранного гостя в должности - уже в понедельник, 27 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Лидеры должны встретиться на военно-морской базе, где им расскажут о работе учебных программ под руководством Британии, укрепляющих украинскую армию и дающих реальные результаты на поле боя.
"Британия стоит с Украиной плечом к плечу, и наша поддержка остается непреклонной. Россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не достигнем длительного и справедливого мира для Украины", - заявил Бернем.
По данным The Telegraph, во время визита Бернем должен подписать с Зеленским соглашение, которое позволит Украине наладить массовое производство британских устройств Stone Cloak - глушителей сигнала.
Эти устройства устанавливают на ударные дроны, чтобы мешать работе российской ПВО и усложнять их обнаружение. Британия передаст Украине права интеллектуальной собственности на технологию, продолжая при этом собственную поддержку, а обе страны будут использовать данные с поля боя для усовершенствования будущего оружия.
Во время визита Бернем и Зеленский встретятся с более чем 200 украинскими военными и моряками, которые последние три недели провели в Британии, участвуя в учениях Sea Breeze – по морской безопасности и противоминной подготовке для будущих миссий в Черном море.
С начала полномасштабного вторжения в 2022 году общая поддержка Британии для Украины достигла 25 миллиардов фунтов (33,3 миллиарда долларов), включая 16 миллиардов фунтов военной помощи и 5,6 миллиарда фунтов невоенной поддержки.
Предшественник Бернема Кир Стармер посетил Киев за несколько дней до отставки этого месяца, где пообещал 300 миллионов евро (345 миллионов долларов) на вооружение Украины эскадрильей из 16 шведских истребителей Gripen.
Напомним, больше о Бернеме и его позиции об Украине можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.