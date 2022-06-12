Зеленський став лауреатом премії Нємцова

Лауреатом премії Бориса Нємцова у 2022 році став президент України Володимир Зеленський. Президент України отримав премію за сміливість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд Бориса Нємцова за свободу.
"Ми даємо премію не за минуле і не за майбутнє. Ми даємо премію за те, що людина зробила тут і зараз, цього року. А тут і зараз Володимир Зеленський залишився у Києві та вирішив захищати свою Батьківщину разом зі своїм народом. Він виявив мужність. У ці хвилини його слова про те, що йому не потрібна евакуація, а потрібне озброєння - це і є квінтесенція його неймовірної мужності", - сказала співзасновниця фонду Жанна Нємцова.
За її словами, найголовніше, що ніхто від Зеленського такого не очікував.
"Всі якось не дуже серйозно ставилися до Зеленського. Я думаю, що навіть Володимир Путін був, м'яко скажемо, здивований тим, що Зеленський виявився мужньою людиною, і зараз це лідер вільного світу", - запевнила вона.
Серед кандидатів на премію були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра), радник президента України Олексій Арестович та інші. За результатами рейтингового голосування засновників та Ради Фонду переможцем став президент України.
Раніше президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого.
Також президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією журналу Time. За нього віддали найбільше голосів читачі авторитетного американського видання.
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