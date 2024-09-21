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Зеленский в США встретится с премьером Японии

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Они проведут переговоры во время визита в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Премьер-министр Японии сегодня, 21 сентября, начинает свой последний визит в США. Он в ближайшее время покинет пост премьера.

В США Кисида встретится с президентом США Джо Байденом в личной резиденции лидера США в Делавере. Также состоится саммит с участием Японии, США, Австралии и Индии. Как пишет издание, ожидается, что страны договорятся об усилении сотрудничества по морской безопасности на фоне растущей агрессии Китая.

Японский лидер примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Кисида планирует призвать к реформированию ООН. Он также, вероятно, подчеркнет важность содействовать усилиям по запрету ядерного оружия.

Премьер Японии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в то же время посетит США. Ожидается, что он донесет намерение Японии сохранить поддержку Киева и санкции против России.

 

Зеленский поедет в США

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит США, где проведет ряд важных встреч.

Он проведет переговоры с президентом Джо Байденом и представит план победы Украины. По словам президента Украины, многие решения зависят именно от Байдена.

Также Зеленский встретится с Камалой Харрис и Дональдом Трампом - кандидатами в президенты США. Встреча с Трампом, вероятно, состоится 26-27 сентября. Как объяснял президент, кандидатам тоже покажут план победы, чтобы узнать их видение.

Также ожидается, что Зеленский в США поднимет вопрос о снятии ограничений с Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по России.

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Владимир ЗеленскийПремьер-министрСоединенные Штаты АмерикиЯпония