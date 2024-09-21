Зеленский в США встретится с премьером Японии

Премьер-министр Японии сегодня, 21 сентября, начинает свой последний визит в США. Он в ближайшее время покинет пост премьера.

В США Кисида встретится с президентом США Джо Байденом в личной резиденции лидера США в Делавере. Также состоится саммит с участием Японии, США, Австралии и Индии. Как пишет издание, ожидается, что страны договорятся об усилении сотрудничества по морской безопасности на фоне растущей агрессии Китая.

Японский лидер примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Кисида планирует призвать к реформированию ООН. Он также, вероятно, подчеркнет важность содействовать усилиям по запрету ядерного оружия.

Премьер Японии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в то же время посетит США. Ожидается, что он донесет намерение Японии сохранить поддержку Киева и санкции против России.