Зеленский в США встретится с премьером Японии

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Они проведут переговоры во время визита в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Премьер-министр Японии сегодня, 21 сентября, начинает свой последний визит в США. Он в ближайшее время покинет пост премьера.
В США Кисида встретится с президентом США Джо Байденом в личной резиденции лидера США в Делавере. Также состоится саммит с участием Японии, США, Австралии и Индии. Как пишет издание, ожидается, что страны договорятся об усилении сотрудничества по морской безопасности на фоне растущей агрессии Китая.
Японский лидер примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Кисида планирует призвать к реформированию ООН. Он также, вероятно, подчеркнет важность содействовать усилиям по запрету ядерного оружия.
Премьер Японии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в то же время посетит США. Ожидается, что он донесет намерение Японии сохранить поддержку Киева и санкции против России.
На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит США, где проведет ряд важных встреч.
Он проведет переговоры с президентом Джо Байденом и представит план победы Украины. По словам президента Украины, многие решения зависят именно от Байдена.
Также Зеленский встретится с Камалой Харрис и Дональдом Трампом - кандидатами в президенты США. Встреча с Трампом, вероятно, состоится 26-27 сентября. Как объяснял президент, кандидатам тоже покажут план победы, чтобы узнать их видение.
Также ожидается, что Зеленский в США поднимет вопрос о снятии ограничений с Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.