По словам главы государства, уже в скором времени состоятся технические встречи. Главная цель - наработать содержание и результат будущих переговоров.

Только после этого можно будет договариваться, где и когда пройдет трехсторонняя встреча. Однако Вашингтон уже дал понять, что хочет провести ее до Рождества.

Зеленский подчеркнул, что согласился с этим предложением Штатов. По его убеждению, чем раньше будет результат, тем лучше.

Что касается участия Украины в саммите "Группы двадцати", то пока Белый дом не принял финального решения.

Глава государства обратил внимание на то, что действительно прекрасная локация для проведения такой встречи.

Зеленский также рассказал, что многие лидеры предлагали команде Трампа официально пригласить Украину на G20.

"Пока мы не получали приглашение, если получим - безусловно будем. Может быть трехсторонняя встреча на полях саммита G20 - я уверен, что да. Мы слышали, что некоторые конгрессмены не положительно относятся к тому, что Трамп пригласил Путина. Но если Трамп пригласит Украину - это другая история, потому что трехсторонняя встреча будет поддержена всеми", - заявил Зеленский.