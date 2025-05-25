RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский - США и Европе: Путина надо заставить думать о конце войны, а не о ракетах

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Каждая атака России на Украину - это достаточная причина для новых санкций. Российского диктатора Владимира Путина нужно заставить думать об окончании войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Как отметил президент, сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Целями россияне были Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская области.

"Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой террористический российский удар - это достаточная причина для новых санкций против России.

"Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина", - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что без сильного давления на российское руководство нельзя остановить эту жестокость Москвы. Он призвал США, Еврпу и другие стран к давлению по РФ.

"Решительность сейчас имеет значение - решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны", - считает он.

 

Рекордная атака РФ

В ночь на 25 мая российская армия нанесла по Украине мощный удар. Оккупанты выпустили 298 дронов и 69 ракет различных типов, в том числе и баллистические. Силы ПВО сбили 45 ракет и обезвредили 266 беспилотников.

Эта атака стала рекордной по количеству выпущенных по Украине дронов. До этого рекорд был 273 беспилотника в ночь на 18 мая.

Под ударом были ряд регионов, включая Киев и область. Известно, что в результате российской атаки погибли более 10 человек, десятки ранены.

В Житомирской области россияне убили трех детей в возрасте 8, 12 и 17 лет. Еще 10 человек пострадали.

Подробнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака