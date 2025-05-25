Зеленский - США и Европе: Путина надо заставить думать о конце войны, а не о ракетах

Как отметил президент, сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Целями россияне были Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская области.

"Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой террористический российский удар - это достаточная причина для новых санкций против России.

"Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина", - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что без сильного давления на российское руководство нельзя остановить эту жестокость Москвы. Он призвал США, Еврпу и другие стран к давлению по РФ.

"Решительность сейчас имеет значение - решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны", - считает он.