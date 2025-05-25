Зеленский - США и Европе: Путина надо заставить думать о конце войны, а не о ракетах

Каждая атака России на Украину - это достаточная причина для новых санкций. Российского диктатора Владимира Путина нужно заставить думать об окончании войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Как отметил президент, сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Целями россияне были Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская области.
"Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования", - добавил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что каждый такой террористический российский удар - это достаточная причина для новых санкций против России.
"Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина", - заявил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что без сильного давления на российское руководство нельзя остановить эту жестокость Москвы. Он призвал США, Еврпу и другие стран к давлению по РФ.
"Решительность сейчас имеет значение - решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны", - считает он.
В ночь на 25 мая российская армия нанесла по Украине мощный удар. Оккупанты выпустили 298 дронов и 69 ракет различных типов, в том числе и баллистические. Силы ПВО сбили 45 ракет и обезвредили 266 беспилотников.
Эта атака стала рекордной по количеству выпущенных по Украине дронов. До этого рекорд был 273 беспилотника в ночь на 18 мая.
Под ударом были ряд регионов, включая Киев и область. Известно, что в результате российской атаки погибли более 10 человек, десятки ранены.
В Житомирской области россияне убили трех детей в возрасте 8, 12 и 17 лет. Еще 10 человек пострадали.
Подробнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.
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