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Зеленський у США: має бути енергетична угода

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова Зеленського в коментарі "ТСН".

Перша зустріч запланована в Міністерстві енергетики. Далі - оборонне видомоство.

"В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут по "Північному потоку". Має бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинно бути тому, що диявол - в деталях. Треба почекати трохи", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув з візитом до США.

У Білому домі заявили, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

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