Зеленський: США будуть залучені до переговорів по Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз складна ситуація біля українських кордонів. Для вирішення питання потрібні переговори, зокрема у нормандському форматі.

Про це Зеленський сказав під час прес-конференції 20 травня за підсумками другого року президентства.

"27 липня, коли почався режим "тиші", зменишалась кількість людей, які загинули. Наші європейські партнери повністю підтримують нормандський формат. Крім нормандського формату, буде пряма розмова з президентом Путіним, а крім прямої розмови з Путіним, я бачу формат залучення США в цю дискусію ", - сказав він.

За його словами, нормандський формат важливий для вирішення конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах.

За його словами, зараз Київ прагне "використовувати будь-які дипломатичні можливості", які допоможуть привести до прогресу у вирішенні конфлікту на сході України.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував розширити нормандський формат до семи учасників.