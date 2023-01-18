Зеленский спрогнозировал ход войны: Россия готовит реванш, но у нее не получится

По его словам, сейчас война замедлилась из-за погодных условий, поскольку все устают: природа, люди и враг.

"Выглядит все это так: ежедневно ожесточенные бои на востоке нашего государства. Мы стоим стойко и крепко", - рассказал Зеленский.

При этом он добавил, что ситуация на южном и северном направлениях остается под полным контролем Украины.

"Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни", - подчеркнул глава государства.