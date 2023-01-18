Зеленский спрогнозировал ход войны: Россия готовит реванш, но у нее не получится

Россия сейчас пытается подготовить реванш на фоне ряда провалов на фронте, но ее планы не осуществятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме.
По его словам, сейчас война замедлилась из-за погодных условий, поскольку все устают: природа, люди и враг.
"Выглядит все это так: ежедневно ожесточенные бои на востоке нашего государства. Мы стоим стойко и крепко", - рассказал Зеленский.
При этом он добавил, что ситуация на южном и северном направлениях остается под полным контролем Украины.
"Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни", - подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовит последний рывок, который может начаться на годовщину войны или уже в марте.
Также мы писали, что, по информации Института изучения войны, Россия готовится к решительным стратегическим действиям в 2023 году, в том числе она может начать новое масштабное наступление.
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