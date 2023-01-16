В ISW назвали сценарии нового крупного наступления РФ на Украину

Усилия руководства Российской Федерации по созданию условий для затяжной войны против Украины не исключают подготовку вероятным решительным стратегическим действиям в 2023 году - речь идет о возможном очередном большом наступлении.

Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW .

Эксперты обращают внимание, что "решительные стратегические действия" РФ в 2023 году могут проявиться в нескольких возможных курсах действий, которые не исключают друг друга.

Сценарий 1: крупное наступление РФ в районе Луганской области

Российские силы могут попытаться провести крупное наступление в районе Луганской области. Как говорится в материале ISW, полный захват Донецкой и Луганской областей остается официальными военными целями Кремля и входит в число наиболее достижимых - хотя и очень сложных - задач России, учитывая, что с логистической точки зрения Донецкая и Луганская области "являются территориями, которые РФ легче всего захватить".

С 2022 года российские силы перебрасывают дополнительные силы в Луганскую область и проводят другие важные мероприятия, которые, по оценке ISW, могут поддержать наступательную операцию в этой области. Эксперты продолжают считать, что войска РФ вряд ли будут проводить наступление на юге Украины в Херсонской или Запорожской областях. Река Днепр разделяет линию фронта в Херсонской области и является серьезным препятствием для маневра.

Российские эшелонированные полевые укрепления в Херсонской области и обширные минные работы в Запорожской области указывают на то, что российские силы отдают приоритет оборонительным операциям в обеих областях, говорится в публикации.

Сценарий 2: оборонительная операция РФ по разгрому и использованию украинского контрнаступления

В конце 2022 года РФ перебросила значительные воинские части с южного (Херсонского) направления в Луганскую область и создала полевые укрепления в Луганской области, а также в российских Белгородской и Курской областях. Аналитики наблюдают много признаков того, что украинские силы стремятся провести контрнаступление в 2023 году, что не является секретом. Россия стремится обезопасить оккупированные территории на Донбассе, и избежать еще одного значительного поражения, такого как разгром в Харьковской области или уход из Херсона. Это были как важные события, подорвавшие боевой дух россиян, так и восприятие способности войск РФ обеспечить достижение своих более крупных целей по, как рассказывает Кремль, полной "демилитаризации и денацификации" Украины.

Российские силы могут попытаться успешно отразить контрнаступление ВСУ и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть механизированных сил украинской армии. Если РФ достигнет успеха в таких действиях, говорят аналитики, это может затем позволить российским силам развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы.

Альтернатива крупной наступательной операции РФ

В ISW добавили, что российские войска могли готовиться к крупной наступательной операции или, в качестве альтернативы, к более крупным "срывным атакам", не считая общенаступательной операции.

Индикаторы также могут поддержать контратаку, чтобы воспользоваться контрнаступлением ВСУ, которое российские силы рассчитывают остановить.

Сценарий о повторном нападении с Беларуси

По мнению аналитиков ISW, наиболее опасный план действий российского наступления на север Украины в настоящее время остается маловероятным. Однако Кремль обеспечивает гибкость планирования и, вероятно, расширит российское военное присутствие в Беларуси в период, предшествующий запланированным крупным учениям (которые, возможно, могут поддержать боевую операцию) в сентябре 2023 года.

Эксперты добавили, что Кремль, вероятно, направит дополнительные силы в Беларусь в рамках учений "Запад-2023" и "Щит Союза-2023", которые, как ожидается, состоятся в сентябре 2023 года.