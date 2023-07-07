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Зеленский надеется на "положительный результат" в ситуации с Запорожской АЭС

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Ситуация на захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается опасной, однако Украина надеется на "положительный результат".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павлом в Праге, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава Украинского государства охарактеризовал ситуацию на ЗАЭС как "очень, очень опасную".

Также Зеленский высказался о деятельности представителей Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), направленной на недопущение ЧП на станции.

"Мы знаем, что МАГАТЭ имеет контакты с Российской Федерацией. Что ж, они должны работать. Будем признательны, если в этой опасной, очень опасной истории будет положительный результат", - сказал он.

Ситуация на ЗАЭС и угроза теракта

Ранее президент Украины предупреждал, что российские военные готовятся совершить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации.

Также напомним, что перед этим руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали пруд-охладитель на станции.

На этой неделе в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что россияне готовят провокацию со взрывами на ЗАЭС. Так, захватчики могли поместить на крышу нескольких энергоблоков взрывчатку с целью обвинить наших защитников в обстрелах станции.

При этом, как заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью РБК-Украина, россияне собираются перевести энергоблок №4 на ЗАЭС в состояние "горячего останова", что может повлечь за собой аварию.

Добавим также, что Министерство здравоохранения Украины дало ряд рекомендаций гражданам, и объяснило, какие правила нужно соблюдать при аварии на АЭС.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭС