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РНБО провела засідання з розробки Стратегії морської безпеки України

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 15:32
РНБО провела засідання з розробки Стратегії морської безпеки України Фото: РНБО провела засідання з розробки Стратегії морської безпеки України (facebook.com/rnbou)
Автор: Анастасія Рокитна

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) провела засідання з розробки Стратегії морської безпеки України. Засідання відбулось під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

За словами Данілова, морська безпека посідає важливе місце у системі національної безпеки держави, і розробка відповідної стратегії є одним з ключових завдань, які поставив президент.

Військовій складовій має приділятися особлива увага під час розробки Стратегії морської безпеки України, вважає він.

"Під час презентації структури Стратегії морської безпеки України було зазначено, що при її розробці в Апараті РНБО були враховані усі необхідні вітчизняні закони та нормативно-правові акти, міжнародні документи з морського права, а також досвід провідних країн світу з розробки та імплементації відповідних стратегій", - йдеться в повідомленні.

Морська безпека України має будуватися на принципах внутрішньої інтегрованості та міжнародного співробітництва, заявив Данілов.

Зокрема морська безпека України має розглядатися в контексті безпеки Балто-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки. Агресивні дії РФ в Чорному та Азовському морях несуть загрозу не лише нашій безпеці.

За результатами засідання ухвалено протокольне рішення щодо прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту стратегії.

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