Зеленський зідзвонився з Орбаном та запросив його в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його приїхати до нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

"Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни", - написав президент.

Зеленський також зазначив, що під час переговорів він домовився з Орбаном щодо посилення співпраці в енергетичній сфері між країнами.

При цьому він подякував Угорщині за підтримку надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України.