Зеленський зідзвонився з Орбаном та запросив його в Україну
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його приїхати до нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.
"Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни", - написав президент.
Зеленський також зазначив, що під час переговорів він домовився з Орбаном щодо посилення співпраці в енергетичній сфері між країнами.
При цьому він подякував Угорщині за підтримку надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України.
Нагадаємо, раніше Орбан заявляв, що Угорщина на майбутньому саміті лідерів Євросоюзу підтримає надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України.
Також ми писали, що в Угорщині запропонували транспортування українського продовольства через її територію.
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