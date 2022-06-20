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Угорщина підтримає статус кандидата в ЄС для України, - Орбан

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Будапешт, Понеділок 20 червня 2022 17:31
Угорщина підтримає статус кандидата в ЄС для України, - Орбан Фото: угорський прем'єр Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Сергей Новиков

Угорщина на майбутньому саміті лідерів Євросоюзу підтримає надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hirado.

Повідомляється, що сьогодні президент Європейської Ради Шарль Мішел провів відеоконференцію в рамках підготовки до саміту ЄС, який пройде 24-25 червня. У ній взяли участь лідери Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу та Мальти.

Також повідомляється, що угорський прем'єр Віктор Орбан погодився з пропозицією надати Україні статус кандтидата на вступ до ЄС. При цьому, за його словами, Грузія та Боснія і Герцеговина повинні отримати статуси в такому ж темпі.

Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія рекомендувала країнам-учасницям ЄС надати Україні статус кандидата.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що цей статус дасть Україні.

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Угорщина Виктор Орбан Вступ в ЄС
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