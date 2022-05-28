Зеленський зідзвонився з Джонсоном: про що йшла мова

У суботу, 28 травня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили постачання палива та розблокування портів в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter.
"У рамках звичайного діалогу у мене відбулася ще одна телефонна розмова з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки, посилення роботи з гарантій безпеки, постачання палива в Україну", - розповів президент.
За його словами, Україна та Великобританія "мають працювати разом", щоб "запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти".
Як повідомлялось, раніше британський прем'єр Борис Джонсон, що вирізняється надвисокою прихильністю до України в контексті війни з Росією, запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити європейський альянс проти РФ. З урахуванням позиції окремих країн Євросоюзу цей альянс може стати альтернативою вступу України до ЄС.
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