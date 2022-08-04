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Зеленський знову скликав Ставку верховного головнокомандувача: що обговорили

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Київ, Четвер 04 серпня 2022 13:13
Зеленський знову скликав Ставку верховного головнокомандувача: що обговорили Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники розглянули ряд невідкладних безпекових питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр РНБО.

За інформацією відомства, першим у порядку денному обговорено питання щодо стану забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.

Також було також заслухано доповідь щодо стану виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, прийнятих на попередніх засіданнях, і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив.

Крім того, учасники заслухали доповідь щодо продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.

"Стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення", - додають у відомстві.

Зазначимо, Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Нагадаємо, нещодавно, наприкінці липня глава президент вже проводив засідання ставки.

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Володимир Зеленський РНБО Війна Росії проти України
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