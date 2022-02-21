Зеленський скликав термінове засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликав на сьогодні термінове засідання Ради національної безпеки і оборони. Сьогодні президент РФ Володимир Путін має ухвалити рішення щодо визнання так званих "ЛДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.
Початок засідання РНБО планується на 20:00.
Порядок денний термінового засідання РНБО наразі невідомий.
Оновлено 19:50.
Зеленський на своїй сторінці у Twitter підтвердив, що скликав на сьогодні РНБО. Відповідне рішення він ухвалив після засідання Радбезу РФ та консультацій з лідерами Німеччини та Франції.
Нагадаємо, сьогодні Путін провів засідання Радбезу РФ, на яке виніс питання необхідності визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".
Члени Радбезу РФ підтримали ініціативу визнати "ЛДНР", після чого Путін заявив, що ухвалить рішення сьогодні.