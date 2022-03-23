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Зеленський: створено єдиний онлайн-інструмент для координації гуманітарних вантажів

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Середа 23 березня 2022 00:48
Зеленський: створено єдиний онлайн-інструмент для координації гуманітарних вантажів Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Тільки за два минулі тижні в нашу державу надійшло понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко розподіляються через спеціальні хаби для регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням виступ Президента України Володимира Зеленського.

Щоб максимально спростити процес взаємодії з гуманітарною допомогою, створено сайт help.gov.ua.

На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж. Це - для кожного, хто хоче долучитися. Для всіх, хто може допомогти. В Україні та світі. Щоб допомога йшла постійно, 24 години на добу і сім днів на тиждень.

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