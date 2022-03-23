Зеленский: создан единый онлайн-инструмент для координации гуманитарных грузов

Только за две минувшие недели в наше государство поступило более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи. Эти грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

На сайте можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Это – для каждого, кто хочет приобщиться. Для всех, кто может помочь. В Украине и мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

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