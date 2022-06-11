Зеленський створив військову адміністрацію в Лисичанську та призначив начальника

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення міської військової адміністрації в Лисичанську (Луганська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Згідно з указом, створюється Лисичанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.
Іншим указом президент призначив Валерія Шибіка начальником військової адміністрації Лисичанська.
Нагадаємо, цього тижня російські війська масовано обстрілювали Лисичанськ, внаслідок обстрілів були постраждалі. Також були пошкоджені ринок, коледж і школа.
Противник застосовує по місту снаряди великого калібру, тому місцевим жителям небезпечно перебувати навіть в укриттях.
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