RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський створив Раду з питань розвитку профосвіти

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти". Зокрема, указом створено Раду з питань розвитку профосвіти.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Рада буде утворений у складі голови, двох заступників та інших членів, які будуть брати участь у його роботі на громадських засадах. Його склад формує президент.

Основними завданнями Ради є:

  • моніторинг розвитку профосвіти;
  • аналіз та удосконалення законодавства України у цій сфері;
  • вивчення тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямків і шляхів розвитку освіти;
  • розробка пропозицій щодо формування сучасних професійних компетенцій у сфері профосвіти

Зеленський доручив голові Офісу президента Андрію Єрмаку у двотижневий термін подати пропозиції щодо персонального складу Ради.

Кабінет міністрів має до 1 вересня розробити і затвердити державну цільову програму розвитку профосвіти до 2027 року.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство освіти спільно з Верховною радою початок напрацьовувати новий закон про професійну освіту.

Також повідомлялося, що в лютому Зеленський створив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України советОсвіта
Читайте також
Зеленський утворив раду щодо розвитку середньої освіти: для чого вона необхідна
Зеленський: в Україні з'явиться стратегія розвитку вищої освіти на 10 років
Прогноз погоди