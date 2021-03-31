Зеленський створив Раду з питань розвитку профосвіти

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти". Зокрема, указом створено Раду з питань розвитку профосвіти.
Рада буде утворений у складі голови, двох заступників та інших членів, які будуть брати участь у його роботі на громадських засадах. Його склад формує президент.
Основними завданнями Ради є:
Зеленський доручив голові Офісу президента Андрію Єрмаку у двотижневий термін подати пропозиції щодо персонального складу Ради.
Кабінет міністрів має до 1 вересня розробити і затвердити державну цільову програму розвитку профосвіти до 2027 року.
Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство освіти спільно з Верховною радою початок напрацьовувати новий закон про професійну освіту.
Також повідомлялося, що в лютому Зеленський створив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.