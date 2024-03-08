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Зеленский о союзничестве России и Беларуси: дипломатическая оккупация независимой страны

Пятница 08 марта 2024 14:46
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Зеленский о союзничестве России и Беларуси: дипломатическая оккупация независимой страны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Так называемое партнерство Кремля и Минска - это дипломатическая оккупация независимой Беларуси.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Cinque minuti.

"То, что он (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) сделал в Беларуси, это без жертв и без крови, это пока что. То есть они союзнические власти, где он полностью руководит и силовым блоком в территории Беларуси", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что вторжение России в Украину с территории Беларуси, а также удары ракетами - это "дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси".

Помощь Беларуси для РФ

Беларусь помогает России в полномасштабной войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси.

В мае 2023 года министры обороны России и Беларуси договорились о расположении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Александр Лукашенко тогда заявлял, что тактическое ядерное оружие Москвы якобы "никогда не будет использовано".

Кроме того, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось полностью привлечь белорусскую армию к войне против Украины. Но украинские военные отслеживают это.

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Война России против Украины Владимир Зеленский Беларусь Российская Федерация
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