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Зеленський здійснить візит до Латвії

Новини » Політика    07.10.2019 - 13:18
Зеленський здійснить візит до Латвії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Візит запланований на найближчий час, проте точні дати ще не названо

Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит в столицю Латвії - Ригу. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення було прийнято після зустрічі делегацій з України та Латвії.

"Ми мали можливість поговорити сьогодні тет-а-тет і з нашими делегаціями, обговорити всі питання. Зокрема, найближчим часом плануємо візит президента Зеленського в Ригу", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше в МЗС розповіли, за яких умов запрацює "формула Штайнмайера". Вона пояснює, як будуть застосовуватися закони про вибори в ОРДЛО і про особливий статус Донбасу.

Також раніше Пристайко уточнив терміни розведення сил на Донбасі. Затримки виникають через те, що бойовики продовжують обстріли.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на підпис Зеленському передали законопроект №1224 "Про внесення змін у деякі закони України про застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період".

Закон про застосування бойової техніки в особливий період передали на підпис президенту На підпис Зеленському передали закон про "спліт"
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