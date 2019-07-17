Зеленський розповів про деталі розмови з Путіним

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі телефонної розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави на Youtube-каналі Зе!Президент.

За словами українського лідера, всі партнери України були проти того, щоб він дзвонив президентові Росії.

"Всі, скажімо так, партнери України були проти, щоб я телефонував Путіну. Я вирішив, тому що це питання, насамперед, України та наших громадян. Ми повинні дякувати західних партнерів за підтримку, але також мати свою думку", - заявив Зеленський.

Також президент заявив, що в ході бесіди з лідером РФ він обговорив передачу полонених "всіх на всіх".

"Президент РФ мені сказав, що бачить вирішення питання в передачі полонених "всіх на всіх". Справа в тому, що список наших всіх, хто знаходиться на окупованих територіях, не збігається зі списком тих людей, які контролюють ці території. Давайте спочатку повернемо всіх тих, хто утримується в Росії і Криму, і почнемо з моряків. Мені здається, це нормальний крок до повернення діалогу і потужний крок до припинення війни", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 липня президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін провели перший телефонний розмова. У ході бесіди лідери обговорили питання врегулювання на південному сході України і можливість продовження контактів у нормандському форматі. Крім того, президенти двох держав обговорили питання звільнення українських моряків і повернення інших українських громадян, які утримують на території Росії.