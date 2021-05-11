Зеленський сумнівається в потужній ескалації з боку РФ у вересні

Потужний ескалація напруженості з боку Російської Федерації навряд чи буде у вересні, як це вважають експерти. У той же час у разі вторгнення українські війська будуть битися до останнього.

Про це на прес-конференції на полях форуму "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський.

"Мені здається, що, незважаючи на експертні думки, які говорять про вересень (можливість нової ескалації з боку Росії, - ред.), я вважаю, такої потужної ескалації не може бути", - зазначив Зеленський. Також йому поставили запитання, чи зможе Україна в разі вторгнення впоратися сама без допомоги іноземних партнерів. "Будемо боротися до останнього", - додав президент.