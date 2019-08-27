Зеленський збирає фракцію "Слуги народу" на закриту нараду

Президент України Володимир Зеленський збирає обраних нардепів від "Слуги народу" на закрите засідання фракції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в політичній силі.

За даними джерел, нарада за участю Зеленського пройде завтра, 28 серпня, у другій половині дня. Також повідомляється, що фракція "Слуги народу" проведе захід у виставковому центрі "Парковий".

За уточненою інформацією, закрита нарада розпочнеться о 16:00.

Нагадаємо, сьогодні підготовча депутатська група визначилася з керівництвом парламентських комітетів у Верховній Раді нового скликання. Зокрема, більшість комітетів забрали депутати від "Слуги народу". До цього джерела РБК-Україна повідомили, що депутати "Слуги народу" отримають 70 керівних посад в комітетах Ради. Крім глав комітетів, в це число входять секретарі та заступники керівників комітетів.

Примітно, що обраний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Нестор Шуфрич очолить комітет з питань свободи слова. Крім того, ще три комітети очолять депутати не з фракції "Слуги народу".