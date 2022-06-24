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Зеленський збере нараду щодо "дорожньої карти" вступу України до ЄС

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе нараду за участю представників уряду та Парламенту щодо "дорожньої карти" вступу до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови ОП України Ігоря Жовкви в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що ніяких нових умов щодо виконання завдань в ЄС не надавали.

"Буквально вже найближчим часом Президент України збере нараду за участю уряду України, Верховної Ради, де чітко поставить завдання, як щодо дорожньої карти виконання тих семи рекомендацій, які надала нам Європейська комісія, так і щодо решти завдань на шляху до членства", - заявив Жовква.

За його словами, немає жодної рекомендації ЄС щодо реформ, де б Україна "перебувала на нульовій позначці".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вже відреагував на рішення лідерів ЄС і заявив, що Україна чекала статус кандидата на вступ "120 днів і 30 років".

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн переконана, що Україні швидко виконати "домашнє завдання" щодо вступу до ЄС.

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