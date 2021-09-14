Шмигаль про можливі кадрові ротації: у мене претензій до Кабміну немає

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи Кабміну. Таким чином він прокоментував можливість майбутніх відставок міністрів цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час брифінгу .

Прем'єр-міністр відмовився називати прізвища міністрів, які можуть піти у відставку найближчим часом.

"У мене претензій до Кабміну немає. Уряд працює, а далі подивимося", - сказав Шмигаль.

Глава уряду констатував, що міністри допускають помилки, однак додав, що суттєвих претензій наразі не має.

"Звичайно, хочеться, щоб уряд працював ідеально. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Звичайно помилки можуть бути. Але таких претензій, щоб зараз розповідати комусь про щось, в мене немає. Я тому і кажу - давайте подивимось", - додав Шмигаль.